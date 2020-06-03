FLAŞ... FLAŞ... - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga'nın Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'ne (UNDT) nakledildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'nden (UNDT) Ruanda soykırımına ilişkin açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga'nın Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'ne (UNDT) nakledildiği bildirildi.

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Kabuga, geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alınmıştı. 25 yıldır aranan Kabuga'nın, insanlığa karşı suçlarla mücadele eden jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Kabuga, Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Kabuga, aynı zamanda soykırımı yapan Hutuları finanse etmekle de suçlanıyor.

RUANDA'DA NE OLMUŞTU?

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." demişti. Ruanda soykırımı dönemine dair arşivler üzerindeki "Devlet sırrı" yasağının kaldırılmasına rağmen, Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor. Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetmişti.