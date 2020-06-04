Flaş… Flaş…

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.
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4.06.2020 23:22:52. #1.13#