Flaş… Flaş…
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşrutiyete geri dönme çağrısında bulundu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşrutiyete geri dönme çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı "Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?