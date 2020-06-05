Flaş… Flaş…

Libya 'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı , gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter 'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşrutiyete geri dönme çağrısında bulundu.

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