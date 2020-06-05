Flaş... Flaş... - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestolarına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Gizli Servis çok iyi iş çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestolarına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Gizli Servis çok iyi iş çıkardı. Ulusal Muhafız ve DC polisi de. Bu iş onlar için çocuk oyuncağıydı" dedi.
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6.06.2020 00:23:09. #1.13#