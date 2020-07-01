Flaş.. Flaş... - Son Dakika

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan son dakika Ayasofya açıklaması geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde çağrıda bulundu.
(Ayrıntılar gelecek)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:13 Kaynak: DHA
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