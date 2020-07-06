Flaş.. Flaş... - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı 'ndan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya'nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi