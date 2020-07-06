Flaş.. Flaş... - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması geldi.
RusyaDışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya'nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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6.07.2020 19:18:24. #1.13#