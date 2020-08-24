Flaş… Flaş…

ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti, halihazırdaki ABD Başkanı Yardımcısı olan Mike Pence'i yeniden başkan yardımcılığı için aday gösterdiğini duyurdu.
ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti, halihazırdaki ABD Başkanı Yardımcısı olan Mike Pence'i yeniden başkan yardımcılığı için aday gösterdiğini duyurdu.
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24.08.2020 23:53:25. #1.12#