Patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nda yangın - Son Dakika

Patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nda yangın

Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut limanında büyük yangın çıktı.

Beyrut havalimanında Ağustos ayında yaklaşık 175 kişinin öldüğü ve 6 bin kişinin tahliye edildiği bölgede yangın çıktı. Yangının, petrol ve araba lastiklerinin depolandığı bir depoda çıktığı ve nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. Lübnanlı ordusu yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda bir lastik ve yağ deposunda yangın çıktığını ve yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

4 AĞUSTOS'TA 190 İNSAN ÖLMÜŞTÜ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri George Kettana, yangın sonucu yaralının olmadığını söyledi.