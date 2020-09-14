Japonya'da iktidar partisinin başkanlığına Suga seçildi

Hafta içinde başbakanlık görevini devralması beklenen 71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti başkanlığına seçildi.

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