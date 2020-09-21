ABD'den Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yaptırım uygulanacağını duyurdu. Pompeo, İran Savunma Bakanlığı'ndan ve İran'dan nükleer ve füze programlarıyla ilişkili özellikle 2 yetkiliye yaptırım uygulanacağını belirtti. Pompeo, Maduro'nun İran ile ilişkilerinin güçlenmesine bağlı olarak yaptırım listesine alındığını belirterek, "Ayrıca Nicolas Maduro'ya yaptırım uyguluyoruz. Yaklaşık iki yıldır, Tahran'daki yolsuzluk yapan yetkililer, BM silah ambargosunu aşmak için Venezuela'daki gayri meşru rejimle birlikte çalıştı" dedi.