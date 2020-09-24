Son dakika haberleri! AB'den Belarus seçimi kararı: Lukaşenko'yu tanımıyoruz - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB'nin Lukashenko'yu Belarus cumhurbaşkanı olarak tanımayı reddettiğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lukaşenko'yu Belarus Devlet Başkanı olarak tanımadıyı reddettiklerini duyurdu. Borrel Belarusta'ki seçimle ilgili olarak, "9 Ağustos Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne özgürdü ne de adil. AB, tahrif edilen seçim sonuçlarını tanımıyor. Aleksandr Lukashenko'nun 23 Eylül'de sözde 'göreve başlama töreni' ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesi herhangi bir demokratik meşruiyetten yoksun" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DA LUKASHENKO'NUN MEŞRUİYETİNİ TANIMADI

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus'ta Aleksandr Lukashenko'nun yemin ederek göreve başlamasının 'ülkenin meşru devlet başkanı olduğu anlamına gelmediğini' belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hiçbir zaman Belarus'un iç işlerine karışmadığını ve Belarus halkına desteğini sürdüreceğini belirtti. Ukraynalı Bakan, "Belarus'taki seçim sürecinin gidişatı ve sonrasındaki olaylar dikkate alındığında, Aleksandr Lukashenko'nun 'göreve başlaması', Belarus devletinin meşru devlet başkanı olarak tanınması anlamına gelmiyor" ifadesini kullandı. Diğer yandan, ABD ve Almanya da Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun meşruiyetini tanımadıklarını duyurmuştu.