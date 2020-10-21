Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise 'COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar' olduğu ifade edildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika: Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya