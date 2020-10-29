ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı - Son Dakika

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı
29.10.2020 08:46
ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı.
ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı.
ABD'nin Dubai Büyükelçiliği resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.
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