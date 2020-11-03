Libya 'da Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( UNSMIL ) öncülüğünde bir araya gelen 5+5 Ortak Askeri Komitesi'ndeki heyetler arasında fikir birliği oluştuğu açıklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams , 5+5 adıyla bilinen Ortak Askeri Komitenin artık 10'lar Komitesi haline geldiğini söyledi.

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