FLAŞ… FLAŞ… FLAŞ…
04.11.2020 05:03
ABD medyası, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 119, ABD Başkanı Donald Trump ise 94 delege aldı.
ABD medyası, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 119, ABD Başkanı Donald Trump ise 94 delege aldı. Oy sayımı tüm hızıyla devam ediyor.
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