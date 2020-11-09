Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Maalesef, Devlet Başkanı Volodimir Zelensliy'nin koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Devlet Başkanı kendisini iyi hissediyor ve görevlerini karantinadan yerine getirmeye devam edecek" denildi.

"İZOLE OLUP ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada Covid-19'un tehdit oluşturmadığı şanslı kimse yok. Tüm karantina önlemlerine rağmen benim de koronavirüs testim pozitif çıktı. Ateşim 37,5. Herkesin 36,6 olmasını diliyorum. Kendimi iyi hissediyorum. İzole olup çalışacağıma söz veriyorum. Çoğunluk Covid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullandı.