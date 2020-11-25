FLAŞ… FLAŞ… FLAŞ… - Son Dakika

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25.11.2020 19:25
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Arjantin medyasındaki son dakika haberine göre, futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin medyasındaki son dakika haberine göre, futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

MARADONA'NIN HAYATI

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştı ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardı. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştı. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.


Diego Armando Maradona, Arjantin, Futbol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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