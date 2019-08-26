Son Dakika Haberleri: (flaş) mehmet topal'ın yeni takımı belli oldu
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(flaş) mehmet topal'ın yeni takımı belli oldu

19 dakika önce

(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri.

(flaş) mehmet topal'ın yeni takımı belli oldu, System.String[]

(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri


Mehmet Topal, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
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