(flaş) mehmet topal'ın yeni takımı belli oldu
19 dakika önce
(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri
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