Flaş) Türkiye'nin Lisanslı En Yaşlı Atleti Erdoğan Dulda Yoğun Bakıma Alındı
53 dakika önce
Büyük Atatürk Koşusu'na katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda yarış sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
Büyük Atatürk
Koşusu'na katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda yarış sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Dikmen
Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ulus
'taki Ankara
Garı'nın önünde sona erecek yarışa defalarca katılan Türkiye
'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'nın bitime 3 km kala fenalaştığı bildirildi. Anıtkabir
'in önünden geçerken Dulda'nın fenalaşıp yere yığıldığı ve kalbinin durduğu ifade edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Dulda'nın kalbi yeniden çalıştırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erdoğan Dulda'nın, cep telefonuna yansıyan yarış esnasındaki görüntüleri
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:05 Kaynak: DHA
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak
Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak
Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi