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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi.
MUĞLA'nın Milas
ilçesinde, feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden 1' i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altındaki 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:03 Kaynak: DHA
Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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