flaş! (yeniden)

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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak"

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak"


Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:25 Kaynak: DHA
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