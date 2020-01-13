flaş! (yeniden)

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak"
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:25 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak"
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