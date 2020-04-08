flaş(yeniden) - Son Dakika

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6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri arasındaki yolda, hareket halinde bulunan orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri arasındaki yolda, hareket halinde bulunan orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:22 Kaynak: DHA
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