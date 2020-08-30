FLAŞ//KAYNAĞINDAN DÜZELTEREK YENİDEN

KAYIP 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 11'E ÇIKTI

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1 kişinin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.