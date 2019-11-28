Son Dakika Haberleri: Flaş! Zlatan İbrahimovic transfer teklifini reddetti
Son Dakika Spor Flaş! Zlatan İbrahimovic transfer teklifini reddetti - Son Dakika Spor

Flaş! Zlatan İbrahimovic transfer teklifini reddetti

6 saat önce

MLS Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Zlatan İbrahimovic'in yeni takımı hala belli olmadı.

Flaş! Zlatan İbrahimovic transfer teklifini reddetti, System.String[]

MLS Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Zlatan İbrahimovic'in yeni takımı hala belli olmadı.


İsveçli golcünün adı İtalya ligi takımlarından Bologna, Milan ve Napoli ile de anılıyordu.


Son gelen haberlere göre İbrahimovic'e Çin'den resmi transfer teklifleri geldi. Ancak 38 yaşındaki golcü futbolcunun bu teklifleri reddettiği öğrenildi.


Zlatan Ibrahimovic'in Juventus formasıyla As Roma'ya attığı müthiş golü izleyelim...


Los Angeles, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:09 
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