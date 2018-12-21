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DHA: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.
DHA: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:00 Kaynak: DHA
Hrant Dink Cinayeti Davasında 1'i Tuğgeneral 2 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi
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