Son Dakika Haberleri: Flash!

Flash!

4 saat önce

DHA: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.

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DHA: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:00 Kaynak: DHA

Hrant Dink, DHA, Karakaya, Güncel
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