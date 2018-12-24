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1 saat önce

DHA: Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu.

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DHA: Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:18 Kaynak: DHA

Çarşamba İlçesi, Ankara, DHA, Güncel
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