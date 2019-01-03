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Yurt içi üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 2.22 düştü, 2018 yılı üretici enflasyonu yüzde 33.64.
DHA
EKONOMİ - Yurt içi üretici fiyatları Aralık
'ta yüzde 2.22 düştü, 2018 yılı üretici enflasyonu yüzde 33.64
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:08 Kaynak: DHA
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