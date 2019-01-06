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Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ukrayna
'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:44 Kaynak: DHA
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
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