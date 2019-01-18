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Merkez Bankası : Kar payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.
DHA
EKONOMİ - Merkez Bankası
: Kar
payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:42 Kaynak: DHA
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
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