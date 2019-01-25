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37 dakika önce

DHA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

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DHA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli fırtına ve yağışın bu akşam saatlerinden pazar sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken hortum oluşma riskine karşı da dikkatli olunması istendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, DHA, Antalya, Güncel
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