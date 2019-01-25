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37 dakika önce
DHA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
DHA
: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, Antalya
'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli fırtına ve yağışın bu akşam saatlerinden pazar sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken hortum oluşma riskine karşı da dikkatli olunması istendi
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:17 Kaynak: DHA
Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!
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