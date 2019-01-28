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DHA: İstanbul Valiliği: Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır.
DHA
: İstanbul
Valiliği: Tuzla
'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong
bandralı gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:53 Kaynak: DHA
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
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