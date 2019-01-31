Avrasya Tüneline Yeni Ücret Tablosu!
1 saat önce
Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.
DHA: Ulaştarma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:26 Kaynak: DHA
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