Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneline Yeni Ücret Tablosu!

Avrasya Tüneline Yeni Ücret Tablosu!

1 saat önce

Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

Avrasya Tüneline Yeni Ücret Tablosu!, System.String[]

DHA: Ulaştarma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:26 Kaynak: DHA

DHA, Avrasya Tüneli, Güncel
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