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32 dakika önce

Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.45 arttı, yıllık yurtiçi üretici enflasyonu yüzde 32.93.

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DHA EKONOMİ - Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.45 arttı, yıllık yurtiçi üretici enflasyonu yüzde 32.93

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Ekonomi, DHA, Ekonomi
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