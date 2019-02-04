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Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.45 arttı, yıllık yurtiçi üretici enflasyonu yüzde 32.93.
DHA
EKONOMİ - Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0.45 arttı, yıllık yurtiçi üretici enflasyonu yüzde 32.93
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:03 Kaynak: DHA
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