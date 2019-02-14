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1 saat önce

DHA: Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

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DHA: Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye  sevkedildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:00 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, DHA, Güncel
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