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1 saat önce
DHA: Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.
DHA: Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:00 Kaynak: DHA
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