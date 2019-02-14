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1 saat önce
flashDHA : Yeşilyurt apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.
flash DHA
: Yeşilyurt
apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:30 Kaynak: DHA
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