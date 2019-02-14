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1 saat önce

flashDHA : Yeşilyurt apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

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DHA : Yeşilyurt apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

DHA, Yeşilyurt, Güncel
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