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DHA: Reina katliamı davası: Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi.

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DHA: Reina katliamı davası: Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:40 Kaynak: DHA

DHA, Masharipov, Güncel
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