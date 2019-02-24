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1 saat önce
Flash!İstanbul valisi Yerlikaya İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkaldı.
Flash! İstanbul
valisi Yerlikaya İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:07 Kaynak: DHA
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