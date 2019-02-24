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1 saat önce

Flash!İstanbul valisi Yerlikaya İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkaldı.

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İstanbul valisi Yerlikaya İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:07 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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