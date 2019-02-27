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1 saat önce

DHA: Tuzla'daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA: Tuzla'daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:45 Kaynak: DHA

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