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DHA: Tuzla'daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
: Tuzla
'daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:45 Kaynak: DHA
Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı
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