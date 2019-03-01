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1 saat önce
Flash!!!DHA: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Flash!!! DHA
: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem
"silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:05 Kaynak: DHA
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
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