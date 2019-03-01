Son Dakika Haberleri: Flash

Flash

1 saat önce

Flash!!!DHA: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Flash, System.String[]
Flash!!!

DHA: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:05 Kaynak: DHA

Eren Erdem, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Eski Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı 4 Yıl Hapis Cezası Alan Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Türk Yargısına Geçmiş Olsun

Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk İngilizleri Ayağa Kaldırdı! Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:32:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]