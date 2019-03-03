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İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişi hayatını kaybettiği yangına ilişkin 1 kişi Hatay'da gözaltın alındı.

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Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam