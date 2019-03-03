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Flashİstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişi hayatını kaybettiği yangına ilişkin 1 kişi Hatay'da gözaltın alındı.
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İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişi hayatını kaybettiği yangına ilişkin 1 kişi Hatay'da gözaltın alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:24 Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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