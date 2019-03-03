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18 dakika önce

İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.

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İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi,  yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:27 Kaynak: DHA

Hatay, Beyoğlu, Güncel
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