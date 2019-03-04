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1 saat önce
Flash!Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili adliyeye sevk edilen Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı.
Flash! Beyoğlu
Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili adliyeye sevk edilen Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:48 Kaynak: DHA
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