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DHA: İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DHA: İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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