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DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

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DHA:  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:25 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Aram Ateşyan, Mesrob Mutafyan, Güncel
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