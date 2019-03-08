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DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:25 Kaynak: DHA
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