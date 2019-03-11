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Cari işlemler açığı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 6.2 milyar dolar azalarak 813 milyon dolara indi.
DHA
EKONOMİ - Cari işlemler açığı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 6.2 milyar dolar azalarak 813 milyon dolara indi
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:03 Kaynak: DHA
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