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1 saat önce

Cari işlemler açığı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 6.2 milyar dolar azalarak 813 milyon dolara indi.

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DHA EKONOMİ - Cari işlemler açığı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 6.2 milyar dolar azalarak 813 milyon dolara indi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:03 Kaynak: DHA

Ekonomi, DHA, Ekonomi
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