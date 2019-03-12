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1 saat önce

THY : Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari oparesyonları 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

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DHA EKONOMİ - THY : Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari oparesyonları 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:26 Kaynak: DHA

Ekonomi
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