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THY : Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari oparesyonları 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.
DHA
EKONOMİ - THY
: Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737
Max tipi yolcu uçağının ticari oparesyonları 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:26 Kaynak: DHA
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