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DHA: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi : 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.
DHA: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi : 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:28 Kaynak: DHA
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