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1 saat önce

DHA: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi : 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.

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DHA: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi :  737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar;  uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:28 Kaynak: DHA

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