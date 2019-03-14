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DHA: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davada eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliyesine karar verildi.
DHA: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davada eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliyesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:46 Kaynak: DHA
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