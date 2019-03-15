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İşsiz sayısı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi oldu.
DHA
EKONOMİ - İşsiz sayısı Aralık
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi oldu
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:04 Kaynak: DHA
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