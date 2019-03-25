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1 saat önce

Merkez Bankası : Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

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DHA EKONOMİ - Merkez Bankası :   Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:38 Kaynak: DHA

Ekonomi, DHA, Merkez Bankası, Ekonomi
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